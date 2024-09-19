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İsrail'den Filistinlilere bir saldırı daha! 5 ölü 12 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 23:49
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İsrail’den Filistinlilere bir saldırı daha! 5 ölü 12 yaralı

İsrail İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin Kabatiya beldesine düzenlediği baskın ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 5 filistinli ölürken, 12 kişi de yaralandı.

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