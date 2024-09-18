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Dijital siber saldırılar sonrası İsrail'den peş peşe açıklama! Hizbullah için bedel yüksek olmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 18.09.2024 22:58 Güncelleme: 18.09.2024 23:20
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Dijital siber saldırılar sonrası İsrail’den peş peşe açıklama! Hizbullah için bedel yüksek olmalı

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazlarına bir kez daha saldırı düzenleyerek dün çağrı cihazlarını bugün ise telsizleri infilak etti. Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerdeki patlamaların ardından İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in odağını kuzeye (Lübnan) kaydırdığını, savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduklarını ifade etti.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ise Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü kuzey sahası için saldırı ve savunma planlarını onayladığını belirterek, "Her aşamada, Hizbullah için bedel yüksek olmalı." dedi. Ayrıca katil Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi..

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