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ABD'li Senatör Sanders İsrail'e silah satışının durdurulması için tasarı sunacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 22:50 Güncelleme: 18.09.2024 22:51
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ABD’li Senatör Sanders İsrail’e silah satışının durdurulması için tasarı sunacak

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e kısa süre önce onay verdiği 20 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için silah satışının durdurulmasını öngören bir tasarıyı haftaya Senato'ya sunacağını açıkladı.

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