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Brezilya X'e erişim engeli getirmişti! Elon Musk yasağı kısmi olarak deldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 03:31
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Brezilya X’e erişim engeli getirmişti! Elon Musk yasağı kısmi olarak deldi

Elon Musk'ın X sosyal medya platformunun, sunuculara erişim şeklini değiştirmesinin bir sonucu olarak Brezilya'da platforma getirilen yasağı kısmi olarak deldiği bildirildi.

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