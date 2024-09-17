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Nijerya'da feci otobüs kazası! 36 kişi hayatını kaybetti

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:21
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Nijerya’da feci otobüs kazası! 36 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 36 yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.

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