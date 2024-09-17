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Mali'de Faladie Jandarma Okuluna terör saldırısı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:18
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Mali’de Faladie Jandarma Okuluna terör saldırısı

Mali'nin başkenti Bamako'nun çeşitli bölgelerinde silah sesleri duyuldu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Faladie Jandarma Okuluna terör saldırısı düzenlendiği bildirildi.

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