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Gürcistan'da LGBT propagandasına yasak! Onay sürecini tamamladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 17:26
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Gürcistan’da LGBT propagandasına yasak! Onay sürecini tamamladı

Gürcistan Parlamentosu, eşcinsel evliliği, bu kişilerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasal düzenlemenin onay sürecini tamamladı.

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