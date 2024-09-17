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Ankara-Beyrut hattında kritik temas! Bakan Fidan Lübnan Başbakanı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 23:07 Güncelleme: 17.09.2024 23:35
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Ankara-Beyrut hattında kritik temas! Bakan Fidan Lübnan Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırıların ardından, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, görüşmede, patlamalardaki can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

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