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İsrail'den skandal STK kararı! Vize vermeyi durdurdular

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 22:07 Güncelleme: 17.09.2024 23:34
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İsrail’den skandal STK kararı! Vize vermeyi durdurdular

Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail, bu kez zorlu koşullarda bölgedeki masumlara her türlü desteği sağlayan STK'ları hedef aldı. BM ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini İsrail'in, insani yardımlar konusunda bölgede önemli rol oynayan STK'lara vize vermeyi durdurduğunu açıkladı.

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