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Paris'te patlama! Yangın çıktı 2 kişi yaralandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 23:19
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Paris’te patlama! Yangın çıktı 2 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te hareketli saatler yaşandı. 10 katli bir binanın çatı katında çıkan yangında gaz tüpleri patlayınca dehşet yaşandı. Olayda, biri şantiye işçisi biri itfaiye görevlisi 2 kişi yaralandı.

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