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Gazze'deki acının listesi: 14 sayfa henüz bir yaşını doldurmayan bebeklerin...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:08 Güncelleme: 17.09.2024 09:23
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Gazze’deki acının listesi: 14 sayfa henüz bir yaşını doldurmayan bebeklerin...

İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir katliama imza atarken saldırılarda ölen Filistinlilerin yaşları ve kimlik bilgileri paylaşıldı. 649 sayfalık belgelerin ilk 14 sayfasında henüz bir yaşını bile doldurmamış bebeklerin isimleri yer aldı. İşte detaylar...

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