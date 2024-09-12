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Nijerya'da 1 milyon kişi sellerden etkilendi! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 11:13
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Nijerya’da 1 milyon kişi sellerden etkilendi! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maidguri kentindeki şiddetli sellerden bir milyon kişinin etkilendiği bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

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