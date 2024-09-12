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Peru'nun eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori hayatını kaybetti

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 11:08
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Peru’nun eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori hayatını kaybetti

Peru'da yolsuzluk ve görevi suistimal suçlarından hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori 86 yaşında hayatını kaybetti. Fujimori'nin destekçileri, ölüm haberinin ardından eski devlet başkanını anmak için evinin önünde toplandı.

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