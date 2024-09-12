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Sudan'daki kolera salgını! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 12:49
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Sudan’daki kolera salgını! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 242'ye yükseldiğini bildirdi. Kolera salgınında vaka sayısının 6 bin 968'e ulaştığı belirtildi.

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