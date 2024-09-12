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ABD Başkanı Joe Biden "Trump 2024" yazılı şapka taktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 10:47 Güncelleme: 12.09.2024 10:51
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ABD Başkanı Joe Biden Trump 2024 yazılı şapka taktı

ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarla bir araya geldiği etkinlikte "Trump 2024" yazılı şapka taktı. O anlar sosyal medyada Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasında gündem oldu. İşte detaylar...

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