12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık ek yardım

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 05:56 Güncelleme: 12.09.2024 06:17
ABONE OL
ABD ve İngiltere’den Ukrayna’ya 1,5 milyar dolarlık ek yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna'ya çeşitli alanlarda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör