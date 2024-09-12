12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Pakistan'da M çiçeği alarmı! 6'ncı vaka tespit edildi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 11:00
ABONE OL
Pakistan’da M çiçeği alarmı! 6’ncı vaka tespit edildi

Pakistan'da tespit edilen M çiçeği virüsü vakalarının 6'ya çıktığı bildirildi. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör