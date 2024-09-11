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Biden'dan skandal Ayşenur Eygi açıklaması! "Kaza ile vurmuşlar"

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 01:15 Güncelleme: 11.09.2024 01:31
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Biden’dan skandal Ayşenur Eygi açıklaması! Kaza ile vurmuşlar

İsrail askerleri tarafından hedef alınarak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin ABD Başkanından açıklama geldi. Biden, İsrail askerlerinin başından vurarak öldürdüğü Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş." şeklinde konuştu.

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