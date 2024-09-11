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BM Genel Kurulunun 79. dönemi açıldı! Yang yemin ederek görevi devraldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 11.09.2024 01:48
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BM Genel Kurulunun 79. dönemi açıldı! Yang yemin ederek görevi devraldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 79. dönemi Philemon Yang'ın başkanlığında açıldı. Haziranda BM 79. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Philemon Yang ise yemin ederek görevi devraldı.

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