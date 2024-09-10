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Hamas'tan net mesaj: Batı Şeria'daki planlarını uygulayamayacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 23:34 Güncelleme: 11.09.2024 00:00
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Hamas’tan net mesaj: Batı Şeria’daki planlarını uygulayamayacak

Hamas, katil İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılarının "zorla göç, ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını" uygulamada başarılı olamayacağını belirtti.

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