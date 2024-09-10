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Nijerya’daki yakıt tankeri kazası! Ölenlerin sayısı 60’a yükseldi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:31
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Nijerya’daki yakıt tankeri kazası! Ölenlerin sayısı 60’a yükseldi

Nijerya'nın Nijer eyaletinde dün yakıt tankerinin yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyonla çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 60’a çıktı. Yetkililer, kazada 50'den fazla büyükbaş hayvanın da telef olduğunu kaydetti.

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