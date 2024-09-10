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Katil İsrail'in Ayşenur sevinci! Katledip çığlık atmışlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 08:55
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Katil İsrail’in Ayşenur sevinci! Katledip çığlık atmışlar

Gazze'de devlet soykırımı yapan İsrail, önüne çıkan herkesi katletmeye devam ediyor. İsrail askerlerinin barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürdükten sonra sevinç çığlıkları attığı ortaya çıktı. Türk-Amerikan vatandaşı Eygi’nin naaşının yurda getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

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