10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Siyonist İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi ve su kuyusunu yıktı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:51
ABONE OL
Siyonist İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi ve su kuyusunu yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi ve su kuyusunu tahrip etti. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve eklentileri ile mülkleri "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör