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ABD'de yürekler ağza geldi! 2 yolcu uçağı pistte çarpıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 10.09.2024 21:04 Güncelleme: 10.09.2024 21:06
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ABD’de yürekler ağza geldi! 2 yolcu uçağı pistte çarpıştı

ABD'de, Delta Havayolları ile Endeavor Air şirketine ait yolcu uçakları, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki havalimanında pistte çarpıştı. FAA yetkilileri, çarpışmada kimsenin yaralanmadığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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