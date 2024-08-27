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ABD'de havaalanında uçak lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 19:26 Güncelleme: 27.08.2024 19:27
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ABD’de havaalanında uçak lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı

ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda uçağın lastiğinin değişim sırasında patladı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Delta Air Lines'a ait bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu lastiğin uçaktan söküldüğü sırada patladığı belirtilen haberlerde, uçağın geçtiğimiz pazar günü Las Vegas'tan Atlanta'ya geldiği aktarıldı.

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