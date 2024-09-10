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Suudi Arabistan'dan İsrail tepkisi: Yardımların engellenmesi savaş suçudur

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 22:16 Güncelleme: 10.09.2024 22:18
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Suudi Arabistan’dan İsrail tepkisi: Yardımların engellenmesi savaş suçudur

Mısır'ın Başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını engellemeye devam etmesi bir savaş suçudur" dedi.

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