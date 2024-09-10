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AB'den İsrail'in Han Yunus'taki saldırısına kınama

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 18:02 Güncelleme: 10.09.2024 18:15
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AB’den İsrail’in Han Yunus’taki saldırısına kınama

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Han Yunus'ta "güvenli" olduğu iddia edilen bölgede yerinden edilen sivillerin çadırlarına düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

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