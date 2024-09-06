07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'ın "sus payı" davasında flaş gelişme! Başkanlık seçimi sonrasına...

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 06.09.2024 23:35 Güncelleme: 06.09.2024 23:36
ABONE OL
Trump’ın sus payı davasında flaş gelişme! Başkanlık seçimi sonrasına...

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında flaş bir gelişme yaşandı. Dava, kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin sonrasına ertelendiği bildirildi. Bu karar, Trump'ı, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olarak, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimin sonrasına kadar herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmayacağını garanti altına aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör