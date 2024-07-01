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ABD Yüksek Mahkemesi'nden flaş Trump kararı! "Dokunulmazlığı var"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 17:52 Güncelleme: 01.07.2024 17:54
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ABD Yüksek Mahkemesi’nden flaş Trump kararı! Dokunulmazlığı var

Son dakika... ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Donald Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" olduğuna hükmetti.

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