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Siyonist İsrail son 24 saatte 37 Filistinliyi katletti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 06:08
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Siyonist İsrail son 24 saatte 37 Filistinliyi katletti

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan İsrail ordusunun cuma sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

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