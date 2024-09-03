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Uluslararası Af Örgütü açıkladı: Nijerya'da Boko Haram saldırısında 127 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 03.09.2024 19:23
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Uluslararası Af Örgütü açıkladı: Nijerya’da Boko Haram saldırısında 127 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından hafta sonunda düzenlenen saldırıda 127 kişinin öldüğünü öne sürdü ancak hükümetten böyle bir saldırı olduğuna dair resmi açıklama yapılmadı.

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