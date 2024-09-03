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Ukrayna'da istifalar peş peşe! 3 isim ayrılığı duyurdu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 19:35
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Ukrayna’da istifalar peş peşe! 3 isim ayrılığı duyurdu

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim devam ederken Ukrayna'da bu kez istifa krizi yaşanıyor. Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı parlamentoya istifa mektuplarını sundu.

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