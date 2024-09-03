03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi yaraladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 17:53
ABONE OL
İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 gazeteciyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kefr Dan beldesinde bir eve düzenlenen baskını takip eden 4 gazeteciyi yaraladığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör