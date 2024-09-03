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Avustralya'da kreş skandalı! 60 çocuğa cinsel istismarda bulundu

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 08:17 Güncelleme: 03.09.2024 08:52
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Avustralya’da kreş skandalı! 60 çocuğa cinsel istismarda bulundu

Avustralya cinsel istismar davasıyla sarsıldı. Avustralya'da kreşte çalışan pedofili Ashley Paul Griffith, çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

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