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Katil İsrail ordusundan baskın! Evi kuşatma altına aldılar

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 08:05
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Katil İsrail ordusundan baskın! Evi kuşatma altına aldılar

Son dakika haberine göre Katil İsrail ordusu, "1 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 3 İsrailli polisin ölümüne yol açtığı iddiasıyla öldürdüğü" Filistinlinin evine baskın düzenleyerek evi kuşatma altına aldı.

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