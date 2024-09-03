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Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir kız çocuğu ile bir sağlık görevlisini yaraladı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 08:24
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Katil İsrail ordusu Batı Şeria’da Filistinli bir kız çocuğu ile bir sağlık görevlisini yaraladı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim şehrine ve kampına yönelik devam eden saldırısında Filistinli bir kız çocuğu ve bir sağlık görevlisi yaralanırken şehirdeki hastanelere ve kampa yönelik kuşatma devam ediyor.

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