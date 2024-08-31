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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:37
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Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Terör ordusu İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası başladı.

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