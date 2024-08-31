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Japonya'da Şanşan Tayfunu! Ölü sayısı yükseliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 31.08.2024 17:33
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Japonya’da Şanşan Tayfunu! Ölü sayısı yükseliyor

Son dakika haberine göre Japonya'da etkili olan Şanşan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 120'yi aşkın kişi yaralandı.

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