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Filistinli esir yaşadığı dehşeti anlattı! Terör ordusundan kan donduran işkence

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 18:36 Güncelleme: 31.08.2024 18:37
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Filistinli esir yaşadığı dehşeti anlattı! Terör ordusundan kan donduran işkence

İşgalci İsrail'in uzun yıllardır soykırım saldırıları düzenlediği Gazze'de zulüm devam ederken teröristler alıkoyduğu Filistinlilere kan donduran işkenceler yapılıyor. Buna bir örnek de Filistinli Hamis Ebu'r Riş, oldu. Riş, işgal askerleri tarafından alıkonulduktan sonra ruhsal ve fiziksel şiddet uygulandı ve serbest bırakıldı. Yaşadığı korkunç işkenceleri anlatan Riş "Annemi istiyorum" diyerek ağladı ve kendisine yapılanlar dehşete düşürdü.

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