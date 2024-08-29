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Nijerya'da difteri salgını! 40 kişi yaşamını yitirdi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:28
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Nijerya’da difteri salgını! 40 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde 40 kişinin difteri salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

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