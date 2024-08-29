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Brezilya'da X'e erişim yasağı yolda! Tek şart yasal temsilci

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:39
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Brezilya’da X’e erişim yasağı yolda! Tek şart yasal temsilci

Brezilya Yüksek Mahkemesi, darbe girişimi soruşturmasında bilgi isteyip alamadığı sosyal medya platformu X'e ülkede yasal temsilci atamaması halinde erişim yasağı getirileceğini bildirdi.

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