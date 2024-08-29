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ABD'de korkunç olay! "Listeria" bakterisi bulaşan 9 kişi zehirlenerek öldü

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:26
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ABD’de korkunç olay! Listeria bakterisi bulaşan 9 kişi zehirlenerek öldü

ABD'de tedarikçi firmaya ait şarküteri ürününden "listeria" bakterisi bulaşan 9 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. 3 milyon kilodan fazla şarküteri ürünü bakteri riski nedeniyle geri çağrılmıştı.

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