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Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! Ölüler var

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 06:11
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Nijerya’da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! Ölüler var

Nijerya'nın Niger eyaletinde çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.

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