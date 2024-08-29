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İspanya yasadışı göçü engellemek için Moritanya ve Gambiya ile anlaşmalar imzaladı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 06:14
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İspanya yasadışı göçü engellemek için Moritanya ve Gambiya ile anlaşmalar imzaladı

İspanya'nın, Moritanya ve Gambiya ile insan kaçakçılığıyla mücadele ve yasadışı göçü engellemek için anlaşmalar imzaladığı bildirildi. Resmi verilere göre 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında İspanya'ya toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.

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