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Twitter Instagram ve WhatsApp'ın kurucusu Zuckerberg'ten itiraf: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:02 Güncelleme: 27.08.2024 16:12
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Twitter Instagram ve WhatsApp’ın kurucusu Zuckerberg’ten itiraf: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı

Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının sahibi Mark Zuckerberg dünya gündemine bomba gibi düşecek bir itirafta bulundu. Zuckerberg Biden yönetimi tarafından Kovid-19 paylaşımlarının platformlarından kaldırılması yönünde baskı yediğini ifade etti. Zuckerberg ayrıca ABD’nin 2020 seçimleri içinde FBI’ın talimatıyla Biden ailesi hakkındaki iddiaları paylaşan hesaplara bir sürelik kısıtlama getirildiğini de itiraf etti. İşte detaylar...

Dünya genelinde yoğun ilgiyle kullanılan Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının sahibi i Mark Zuckerberg bomba bir itirafta bulundu. Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi yargı komitesine yazdığı mektupta Biden yönetimi tarafından baskı yediğini duyurdu.

Mark ZuckerbergMark Zuckerberg

KOVID İÇERİKLERİNE SANSÜR İSTEDİLER

Zuckerberg mektubunda "Beyaz Saray yetkilileri de dâhil, Biden hükûmetinin üst düzeydeki yetkilileri 2021'de, mizah ve hiciv de dâhil olmak üzere, belirli koronavirüs içeriklerini sansürlememiz için takımlarımıza aylarca tekrar tekrar baskı yaptı ve hemfikir olmadığımızda takımlarımızdan çok şikayet ettiler" dedi.

Zuckerberg'ten itiraf mektubuZuckerberg'ten itiraf mektubu

"PİŞMANIM"

"Hükümet baskısının yanlış olduğunu düşünüyorum" diyen Zuckerberg bu baskıya boyun eğdiği için pişman olduğunu da "Bu konuda daha cesur olmamış olmaktan pişmanım" sözleriyle ifade etti.

Mark Zuckerberg'in gündeme bomba gibi düşen o mektubuMark Zuckerberg'in gündeme bomba gibi düşen o mektubu

2020 SEÇİMLERİ

Yine aynı sansür durumunun 2020 seçimleri öncesinde de yaşandığını söyleyen Zuckerberg, FBI'ın Biden ailesi hakkında Rus dezenformasyon operasyonu olduğu uyarısı üzerine yapılan paylaşımları doğrulama yanıtı gelene kadar demode ettiklerini açıkladı.

ABD Başkan Joe Biden ve Kamala HarrisABD Başkan Joe Biden ve Kamala Harris

"RUS DEZENFORMASYONU DEĞİL"

Ancak bahse konu New York Post hikayelerinin doğru olduğunun ortaya çıktığını belirten Zuckerberg "Hikayenin Rus dezenformasyonu olmadığı artık netleşti ve geri dönüp bakıldığında, hikayeyi geçici olarak demode etmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"ARTIK İŞLER DEĞİŞTİ" SAVUNMASI
Baskı ile yapılan sansürlere artık izin verilmeyeceğini öne süren Zuckerberg "Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için politikalarımızı ve süreçlerimizi değiştirdik. Örneğin, artık ABD'de doğrulayıcılardan yanıt beklerken içerikleri geçici olarak demode etmiyoruz. Herhangi bir Yönetimden gelen baskı nedeniyle içerik standartlarımızı taviz vermememiz gerektiğine inanıyorum ve benzer bir durumla karşılaştığımızda karşı koymaya hazırız." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala HarrisABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris

Ayrıca Zuckerberg, Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde siyasi olarak tarafsız olmak istediğini söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ölümcül bir salgınla karşı karşıya kalındığında, bu yönetim kamu sağlığını ve güvenliğini korumak için sorumlu eylemleri teşvik etti. Pozisyonumuz açık ve tutarlı olmuştur. Teknoloji şirketlerinin ve diğer özel aktörlerin, sundukları bilgiler hakkında bağımsız seçimler yaparken, eylemlerinin Amerikan halkı üzerindeki etkilerini dikkate almaları gerektiğine inanıyoruz"

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN HESAPLAR KISITLANMIŞTI

Zuckerberg'in bu itiraf dolu mektubu akıllara katil İsrail'in soykırım yaptığı Gazze için yapılan paylaşımların sansürlenmesini getirdi.

Bilindiği üzere Facebook, Instagram, Twitter ve Threads gibi sosyal medya platformları Filistin'i destekleyen içerikleri kısıtlayıp İsrail propagandasını görünür kılmıştı.

Hatta META silmediği sayfaları da kara listeye alıp erişim engeli koymuştu.

Zuckerberg'in itirafları ve ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği de göz önüne alınınca ABD yönetiminin META'ya Filistin sansürü için baskı yaptığı gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.

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