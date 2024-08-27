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Myanmar basınından flaş iddia: Ordu 100 evi yıkıp 4 sivili öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 15:22
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Myanmar basınından flaş iddia: Ordu 100 evi yıkıp 4 sivili öldürdü

Myanmar basınında ordunun Sagaing bölgesinde 100 evi yıktığı ve biri zihinsel engelli 4 sivili öldürdüğü iddia edildi. Myanmar'da 2020'deki seçimlerinden sonra darbe olmuştu. İşte detaylar...

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