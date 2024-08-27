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İngiltere'ye Ukrayna ve Gazze'ye yaklaşımda "çifte standart" eleştirisi!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 06:03
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İngiltere’ye Ukrayna ve Gazze’ye yaklaşımda çifte standart eleştirisi!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed, Ukrayna ve Gazze'deki sivillere yönelik yaklaşımında, İngiltere'yi "çifte standart" uygulamakla eleştirerek, sivillere yapılan saldırıların faili kim olursa olsun uluslararası hukuka göre yasak olduğunu bildirdi.

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