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Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 06:01
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Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları Gazze’de ateşkes çabalarını görüştü

Son dakika haberine göre Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Gazze'de ateşkes ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

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