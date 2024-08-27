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BAE'den Telegram'ın kurucusu Durov hakkında açıklama

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 06:07
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BAE’den Telegram’ın kurucusu Durov hakkında açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'da göz altına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un davasının takipçisi olduklarını duyurdu.

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