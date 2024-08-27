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Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kardeşi İlgiz Aytmatov vefat etti

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 11:13
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Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un kardeşi İlgiz Aytmatov vefat etti

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kardeşi İlgiz Aytmatov 93 yaşında hayatını kaybetti. Ömrünü bilime adayan İlgiz Aytmatov, 1990-1993 yılları arasında Kırgızistan Bilimler Akademisi Başkanlığı görevini üstlendi.

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